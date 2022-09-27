السجن 48 ساعة لمواطنة صورت زوجين داخل مطعم في جدة.. التفاصيل

المناطق ـ متابعات

دفعت مواطنة سعودية ثمناً باهظاً من حريتها، عقب إدانتها بتصوير مواطن وزوجته، وهما في مطعم وكوفي شهير في جدة، بعدما أدانت محكمة جدة الجزائية مواطنة بتصوير زوج وزوجته والاعتداء على خصوصيتهما، وعاقبتها في الحق الخاص بالسجن 48 ساعة.

وتضمن الحكم النهائي أخذ التعهد عليها بعدم تكرار مثل هذا الفعل مستقبلاً.

وبحسب التفاصيل، فإن مواطناً كان برفقة زوجته في مطعم وكوفي على كورنيش جدة، أقام دعوى أمام المحكمة، اتهم فيها مواطنة بتصويره دون إذن منه، والتلفظ عليه وعلى زوجته والاستهزاء منهما بعبارات مسيئة، وصدر أمر حفظ من النيابة العامة في الحق العام كون الدعوى شخصية، وفق “عكاظ”.

وطالب المشتكي في دعواه أمام محكمة جدة الجزائية بمعاقبة المرأة وتعزيرها بعقوبة مناسبة، ومثلت المتهمة أمام المحكمة وأقرت أنها قامت بتصوير المشتكي وزوجته، وأنكرت تلفظها عليهما أو شتمهما، وبررت التصوير لإثبات قيام الزوجين بالتلفظ عليها.

وأوضحت المرأة المتهمة أنها حذفت المقطع، بعدما تحفظت النيابة على جوالها وليس لديها نسخة من فيديو التصوير محل الشكوى، وعادت وبررت ما قامت به من تصوير الزوجين كونه حدث خلاف بينهما في الطريق قبل دخولهم المطعم، وكان يتلفظ عليها بعبارة (يا بقرة)، وفق مذكرتها أمام المحكمة.

وأقرت أن وجه الزوج كان ظاهراً في مقطع التصوير المحذوف ولم يظهر وجه زوجته.

واستمعت المحكمة لطرفي النزاع، وأوضحت في منطوق الحكم، أنه بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية والتعرف على ظروفها وملابساتها، حيث يهدف الزوج المدعي إلى إيقاع عقوبة تعزيرية على المواطنة المتهمة؛ بسبب تصويرها له والاعتداء على خصوصيته.

في حين أقرت المدعى عليها بالتصوير وبررت ذلك بتوثيق حال المشتكي وهو يتلفظ عليها، واعتبرت المحكمة أن الإقرار سيد الأدلة ولا عذر لمن أقر.

وأكدت المحكمة أن من أقر بشيء لزمه شرعاً ونظاماً، وذكرت المحكمة في منطوق الحكم، أن تصوير المواطنة للزوج بغير إذن منه تعدٍ على خصوصيته ومساس بحياته الشخصية، وخلصت إلى ثبوت إدانة المواطنة بما نسب إليها، وحكمت في الحق الخاص بتعزيرها بالسجن مدة يومين، مع أخذ التعهد عليها بعدم تكرار واقعة التصوير مستقبلاً، واستكملت الإجراءات النظامية حيال ذلك.