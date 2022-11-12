السحب الكثيفة تكسو قمتي الهدا والشفا

كست السحب الكثيفة قمتي الهدا والشفا في محافظة الطائف منذ ساعات الصباح الباكر، لتشكل لوحة بانورامية جذبت العيون ، وشرحت الصدور بنسمات الهواء العليل .

وصاحبت كميات السحب أمطار خفيفة، أكسبت المكان حلة من حلل الجمال الأخّاذ لطبيعة الهدا والشفا ، وعانق جبالها اللون الأبيض في منظر طبيعي جميل.

ودعت إدارة الدفاع المدني في محافظة الطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ، في حين كثفت الجهات الأمنية تواجدها في مختلف الطرق والمتنزهات، لمتابعة حركة المركبات وتأمين السلامة العامة .