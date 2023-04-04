“السديس”: المملكة تهتم وتعتني بالمخطوطات العربية

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أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمناسبة اليوم العالمي للمخطوط العربي، أن المملكة تعنى عناية فائقة بالمخطوط العربي، مبيناً أن مكتبة الحرم المكي الشريف تعد من أقدم وأهم المكتبات بالعالم الإسلامي، وذلك يعود إلى سبب جذورها العريقة الممتدة عبر التاريخ .

ففي عام ( ١٦١ هجرية) أمر الخليفة العباسي محمد المهدي ببناء قبتين في صحن المطاف إحداهما للسقاية والرفادة والأخرى لحفظ المخطوطات، وذلك يعود إلى كثرة حلقات العلم والدروس التي كانت وما زالت تقام في المسجد الحرام، حتى أضحت مركزًا علميًا معرفياً ثقافيًا عالميًا بارزًا.

وأوضح معاليه، أنه في عام (١٣٥٧ هجرية) حدثت النقلة النوعية للمكتبة ودخلت إلى منارة النور حيث أمر المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بتسمية المكتبة باسمها الحالي ” مكتبة الحرم المكي الشريف ” بدعم منقطع النظير، وإيماناً منه – رحمه الله- بضرورة تنمية روافد العلم والمعرفة، تنقلت المكتبة من داخل المسجد الحرام إلى خارجه في عدد من المواقع حتى استقرت الآن بمبناها المؤقت في بطحاء قريش، عاداً أن المخطوطات هي نواة مكتبة الحرم المكي الشريف التي انطلقت منها وتطورت على مَرّ العصور، كما أن المخطوطات هي الوسيلة التي كان يحفظ من خلالها العلم وتنتقل بها المعلومات من جيل إلى جيل ، وتضم المكتبة آلاف المخطوطات الأصلية والمصورة.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات، والمحافظة على المخطوطات بطريقة مثلى حيث قامت بتوفير مكان مخصص ومجهز بأحدث أجهزة التعقيم المستمر بتقنية الأوزون، وتنقية الجو من الرطوبة والأتربة داخل قاعة المخطوطات، وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في المحافظة على هذا الإرث.