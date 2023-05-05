السديس يؤكد أهمية دور الحوكمة في تجويد مخرجات خدمات قاصدي بيت الله الحرام

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أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية دور الحوكمة في تجويد مخرجات خدمات قاصدي المسجد الحرام وأثر العمل المؤسسي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتجويد منظومة العمل الميداني وتقديم خدمات متميزة وسط بيئة تعبدية تراعي أعلى معايير الجودة الخدمية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه بمساعديه ووكلائه وعدد من القيادات النسائية بالمسجد الحرام, حيث أشار إلى أهمية المبادرات الإبداعية والمتجددة في تحقيق التحولات التنموية في مختلف مجالات خدمة ضيوف الرحمن ومواصلة استحداث الخطط التطويرية الشاملة للمنظومة الخدمية بما يسهم في إثراء التجربة الدينية والثقافية لقاصدي المسجد الحرام.

ونوه بدور الحوكمة في رفع مستوى الأداء، وتحقيق الكفاية والفعالية في بلوغ الأهداف المرجوة وتعزيز وتجويد مخرجات الخدمات الميدانية وفق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الرقي الشامل بمنظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار الدكتور السديس إلى دور التواصل الفعّال بين الوكالات والإدارات النسائية والرجالية في تنفيذ الخطط والبرامج الميدانية الموضوعة لخدمة قاصدي وقاصدات المسجد الحرام بما يتيح الاستفادة المُثلى من الطاقات البشرية والآلية في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.