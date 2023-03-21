“السديس” يؤكد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال 2500 معتكف أواخر شهر رمضان

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أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جاهزية مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام، لاستقبال قرابة (2,500) معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام ١٤٤٤هـ .

وبين معاليه بأن الرئاسة هيأت بدروم توسعة الملك فهد “للرجال”، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة “للرجال والنساء”، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم .

واختتم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بدعوى الله العلي القدير أن ييسر لقاصدي الحرمين الشريفين عباداتهم وأن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة .