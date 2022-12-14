«السديس» يتفقد معدات التعقيم الجديدة في المسجد النبوي

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تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس المعدات الجديدة الخاصة بالتنظيف والتعقيم في المسجد النبوي والتي تشمل أجهزة ومعدات آلية حديثة ذات فاعلية عالية وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد الرئيس العام على جودة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين على أكمل وجه عند وصولهم للمسجد النبوي وبما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الزائرين ليؤدو عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وشكر القيادة الرشيدة – حفظها الله – على توفير كافة سبل الراحة للزوار والمصلين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لينعمو بالراحة والطمأنينة.