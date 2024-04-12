السديس يحضر احتفال بلدية المذنب بعيد الفطر

المناطق_متابعات

حضر محافظ المذنب الاستاذ/عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس احتفال محافظه المذنب بعيد الفطر المبارك لهذا العام والذي نظمته بلدية محافظة المذنب في مركز الامير سلطان الثقافي بالمحافظة بهذه المناسبة السعيدة.

السديس هنا مدراء الجهات الحكومية والاهالي والحضور بهذه المناسبة داعيا الله ان يحفظ لهذه البلاد دينها وامنها وقيادته وأن تعود هذه المناسبه اعواما والجميع بصحه وعافيه وفقا لـ”الرياض”.

رئيس بلدية محافظة المذنب المهندس / نداء بن ماضي الحربي القى كلمة بهذه المناسبه رفع خلالها التهنئه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – مهنا أمير القصيم ونائبه بهذه المناسبه سائلا الله تعالى أن يديم على مملكتنا نعمة الإسلام و الأمن والاستقرار مؤكدا أن احتفاء البلدية بهذه المناسبه جاء تماشيا مع توجيهات سعادة أمين منطقة القصيم المهندس/محمد المجلي الهادفه لنشر الفرح بين المستفيدين من خدمات القطاع البلدي بمنطقة القصيم وأكد الحربي ان بلدية المذنب بذلت جهودا متعدده لاسعاد الاهالي والمقيمين بهذه المحافظه في هذه الايام السعيدة