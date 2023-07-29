“السديس” يدشن فيلم صفة العمرة

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دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فيلم صفة العمرة المترجم ب (5) لغات وهي : (الإنجليزية ، والفرنسية، والأوردوية، والفارسية، والملاوية).

و أكد السديس أن هذا الفيلم التثقيفي والإرشادي والذي سلط فيه الضوء على صفة العمرة التي جاءت وفق الشريعة الإسلامية، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، مشيراً معاليه لدور منسوبي وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالرئاسة في إصدار الفيلم وإخراجة بأفضل صورة بالتعاون مع وكالة اللغات والترجمة.