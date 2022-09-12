السديس يفتتح ملتقى الإسعافات الأولية بالحرمين الشريفين

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افتتح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، ملتقى الإسعافات الأولية في الحرمين الشريفين الآثار والتطور بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية وذلك بمقر الرئاسة في مكة المكرمة .

ونوه الشيخ السديس خلال اللقاء بجهود الجهات الصحية في الحرمين الشريفين, من خلال العديد من النقاط المنتشرة داخل أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي, مشيراً إلى أن الرئاسة تعمل على تكثيف الدورات التدريبية لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعلم الإسعافات الأولية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه بين مساعد الرئيس العام للشؤون الخدمية والتشغيلية محمد الجابري , أن الرئاسة تنفذ العديد من الإجراءات لخدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة, ومنها خدمات التطوع الصحي في الحرمين, إضافة إلى الكوادر الصحية الفنية المؤهلة التي تعمل في سبيل راحة ضيوف الرحمن.

من جهته بين مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون أن الهيئة تتعاون بشكل كامل مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في سبيل التسهيل والاطمئنان على سلامة ضيوف الرحمن.