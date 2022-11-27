السرطان عند الأطفال.. 8 علامات مبكرة لا تتجاهلها

المناطق_متابعات

مثل البالغين تماما، يصيب السرطان الأطفال لكن الوعي بهذا الأمر ضعيف، لذلك هناك حاجة إلى التوعية بأنواع وأعراض الأورام التي تصيب الصغار.

من المثبت علميا أن اكتشاف السرطان مبكرا يساعد في ربح نصف المعركة مع المرض تقريبا، لكن ما هو التشخيص المبكر للسرطان عند الأطفال؟.

معدلات البقاء على قيد الحياة لمعظم سرطانات الأطفال قد تحسنت في العقود الأخيرة، بشكل خاص بالنسبة لسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وهو سرطان الأطفال الأكثر شيوعًا.

أنواع السرطان الأكثر شيوعا عند الأطفال

وفقا لموقع السرطان الرسمي cancer، فإن أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الأطفال والمراهقين من سن 0 إلى 14 عامًا هي اللوكيميا وأورام الدماغ والجهاز العصبي المركزي والأورام اللمفاوية والورم الأرومي العصبي وأورام الكلى وأورام العظام الخبيثة.

أما بين المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا)، فإن أكثر أنواع السرطان شيوعًا هي أورام الدماغ والجهاز العصبي المركزي والأورام اللمفاوي، تليها سرطان الدم، وسرطان الغدة الدرقية، وأورام الخلايا الجرثومية التناسلية (الخصية والمبيض)، وأورام العظام الخبيثة.

أعراض السرطان المبكرة عند الأطفال

السبب الدقيق للسرطان عند الأطفال غير معروف حتى الآن، لكن هل تعلم أن حالة وراثية مثل متلازمة داون يمكن أن تعرض الشخص أحيانًا لخطر الإصابة بالسرطان؟، لسوء الحظ من المستحيل تحديد السبب الدقيق.

بالنسبة للتشخيص، فإن طبيبك هو الشخص المناسب لمساعدتك في التشخيص الدقيق لحالة طفلك لكن هناك مجموعة من العلامات التي تشكل جرس إنذار مبكر.

وسلط موقع thehealthsite الضوء على عدد من العلامات المهمة كالتالي:

– استمرار فقدان الوزن غير المبرر.

– صداع مع قيء.

– زيادة التورم أو الألم في المفاصل مصحوبًا بالعرج.

– نتوء في البطن أو العنق أو في أي مكان آخر.

– ظهور مظهر أبيض للتلميذ أو مشاكل بصرية.

– الحمى المتكررة التي لا تسببها العدوى.

– كدمات مفرطة.

– شحوب أو تعب ملحوظ.