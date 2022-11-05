السعال.. خالد النمر يكشف 6 أسباب للإصابة ويعدد 7 علاجات منزلية

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كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم عن 6 أسباب للسعال الجاف.

أسباب السعال

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن أسباب السعال تتمثل: وجود التهاب في الحلق/ الصدر، واستنشاق مادة مثيرة للسعال مثل الغبار أو الدخان، والربو.

وتشمل: مرض الانسداد المزمن للشعب الهوائية، وارتجاع المريء، وأمراض القلب (في حالات نادرة).

علاج السعال في المنزل

وأوضح النمر بعض العلاجات المنزلية التي لها خواص مهدئة للسعال الجاف، وتشمل: العسل، والكركم، والزنجبيل، والثوم.

وتتضمن أوراق الجوافة، والمضمضة بالماء المالح، والعرقسوس.