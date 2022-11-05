السعال.. خالد النمر يكشف 6 أسباب للإصابة ويعدد 7 علاجات منزلية

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كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم عن 6 أسباب للسعال الجاف.
أسباب السعال
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن أسباب السعال تتمثل: وجود التهاب في الحلق/ الصدر، واستنشاق مادة مثيرة للسعال مثل الغبار أو الدخان، والربو.
وتشمل: مرض الانسداد المزمن للشعب الهوائية، وارتجاع المريء، وأمراض القلب (في حالات نادرة).
علاج السعال في المنزل
وأوضح النمر بعض العلاجات المنزلية التي لها خواص مهدئة للسعال الجاف، وتشمل: العسل، والكركم، والزنجبيل، والثوم.
وتتضمن أوراق الجوافة، والمضمضة بالماء المالح، والعرقسوس.
من أسباب السعال الجاف:
١.وجود التهاب في الحلق/الصدر.
٢.استنشاق مادة مثيرة للسعال مثل الغبار أو الدخان.
٣.الربو.
٤.مرض الانسداد المزمن للشعب الهوائية.
٥.ارتجاع المريء.
٦.أمراض القلب (في حالات نادرة).
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 4, 2022