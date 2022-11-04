“السعدون”: تصدر من ليس أهلاً للفتوى خطر عظيم على المجتمع والأمة

ولفت مدير الفتوى في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى أن الرئاسة قامت بدور تثقيف الناس وأخذ الفتوى من مصادرها الشرعية، كاشفاً في هذا الصدد عن إطلاق مبادرات في جميع مناطق المملكة لبيان خطر أخذ الفتوى من غير أهلها، وذلك انطلاقاً من صدور الأمر السامي الكريم رقم 3307 وتاريخ 13/ 1/ 1444هـ بشأن تنظيم الفتوى والمفتين، وحفظاً لكيان هذا العلم، وألا يتصدر أمر الفتيا إلا من توافرت فيه الشروط، ويجاز بإجازة شرعية من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ومن غيرها من الجهات المختصة.