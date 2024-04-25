السعودية “العلا” .. تفتتح أشواط كأس العلا للهجن

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توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الخميس وبحضور صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ملاك الهجن المتوجين بالمراكز الأولى في منافسات فئتي الـ “حقايق” والـ “لقايا” ضمن فعاليات النسخة الثانية من كأس العُلا للهجن.

وافتتحت المطية “العلا” لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أولى القاب اليوم الثاني بخطفها لقب الشوط الأول “حقايق بكار” بتوقيت بلغ 5:59.318 دقيقة، فيما نالت المطية “شرط” لمالكها الإماراتي محمد الكتبي لقب الشوط الثاني “حقايق قعدان” بتوقيت بلغ 5.57.843 دقيقة.

وفي منافسات فئة الـ “لقايا” نجحت المطية “السايحه” لهجن زعبيل من الإمارات بتحقيق لقب الشوط الثالث (بكار) بتوقيت بلغ 7:52.343 دقيقة، والمطية “نايد” لهجن الشحانية من قطر في تحقيق الشوط الرابع (قعدان) بتوقيت بلغ 7:49.888 دقيقة.

وبلغ مجموع جوائز اليوم الثاني في الأشواط الأربعة لفئتي الـ “حقايق” والـ “لقايا” والذي بلغت مسافة كل شوط فيه (5 كيلو متر) مبلغ 25.6 مليون ريال بواقع 12.8 مليون لك فئة، نصيب أصحاب المركز الأول فيها 3.5 مليون، الثاني مليون، والثالث 500 ألف ريال.