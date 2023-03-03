السعودية تتصدر دول «العشرين» في معدل نمو الإنتاجية خلال 2022 .. مستوى قياسي

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حققت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، حيث كانت القيمة المحققة هي 4.9 في المائة، وذلك حسب منظمة العمل الدولية ILO في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنويا حول إنتاجية العامل.

ويمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية حسب المصدر نفسه، حيث إن هذا المعدل وصل في 2019 إلى – 6.3 في المائة، وارتفع في 2021 إلى 4.4 في المائة قبل أن يصل في 2022 لأعلى مستوياته.

وأسهمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتشارك مع الجهات الحكومية في تحقيق هذا المنجز من خلال مبادرات تطوير وتنظيم سوق العمل السعودية وتعزيز جاذبيتها وتحسين كفاءتها الإنتاجية وفقا لاستراتيجية سوق العمل.

في سياق متصل بالاقتصاد السعودي، تحتضن العاصمة الرياض ملتقى “بيبان 23” بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وسط توقعات بأن يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات المليارية الهادفة إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المشاريع الريادية من تحقيق النمو والاستدامة.

ومن المنتظر أن تشمل الاتفاقيات عددا من القطاعات التنموية الريادية، وعلى رأسها قطاعات التقنية والسياحة والترفيه والثقافة؛ حيث يأتي ذلك بالتزامن مع الحضور الواسع للفعاليات محليا وعالميا، عبر عدد من العلامات التجارية والمشاريع العالمية المشاركة.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الاستثمار في الشركات الناشئة وتحفيز النمو فيها، إضافة إلى جذب عديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعاصمة الرياض، تعزيزا لأكبر اقتصادات مدن المنطقة، كما من المتوقع أن يشهد الملتقى إطلاقات عدد من الصناديق الاستثمارية الهادفة إلى دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الإعلان عن عدد من الجولات الاستثمارية.

ويسهم “بيبان 23” في تعزيز نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم الرياديين الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، إلى جانب التركيز على نشر ثقافة الابتكار وجذب أفكار ريادية ذات مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي والدولي، كما سيقدم الملتقى جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى تعزيز النمو والاستدامة، وبحث كل ما يهم قطاع الأعمال من تحديات عالمية ومحلية.