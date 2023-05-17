السعودية تحقق المركز الثاني عالميا في نمو أعداد السياح الأجانب

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حققت المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالاً للسياح الأجانب، لتتقدم 12 مركزاً، وتصل إلى المركز الـ 13 في 2022 مقارنة بالمركز الـ 25 في 2019، إذ وصل عدد السياح الأجانب القادمين إلى المملكة 6ر16 مليون سائح لجميع الأغراض بعام 2022، وفق التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية.

كما تقدمت المملكة على مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزاً لتصل إلى المركز الـ 11 في 2022 مقارنة بالمركز الـ 27 في 2019 على مستوى العالم، وفق تقرير باروميتر السياحة العالمية لـ أيار/مايو 2023 الصادر عن منظمة السياحة العالمية، وفقا ما نشرت صحيفة عكاظ اليوم الأربعاء.

وواصلت المملكة إنجازاتها الدولية في مجال السياحة، إذ استقبلت المملكة نحو 8ر7 مليون سائح أجنبي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من 2023، الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخياً لتحقق نمواً بنسبة 64% مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وبذلك حققت المملكة المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم خلال المدة، وفقاً لأحدث البيانات الواردة للمنظمة من الدول.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، إن “هذا الإنجاز يضاف إلى النجاحات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، تتويجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، بالسعي من أجل تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، ورفع إسهامها في الناتج الإجمالي المحلي وفق رؤية المملكة 2030”.

واعتبر الخطيب أن تطوير التأشيرات وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب جهود الترويج في الدول المستهدفة، وتنوع الخيارات والوجهات السياحية بالمملكة كانت من أسباب تحقيق هذه الإنجازات.