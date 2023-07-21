“السعودية” تنقل 13.7 مليون بـ”6 أشهر”

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قدّرت الخطوط الجوية السعودية، من تم نقلهم على وجهات داخلية ودولية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بـ13.7 مليون مسافر، بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك عبر 85.4 ألف رحلة، بنسبة بلغت 6%.

وسجلت الحركة الجوية على القطاعات الدولية نمواًبـ 52% في عدد الضيوف، حيث نقلت 7.4 مليون ضيف، وتم تشغيل 37.6 ألف رحلة بزيادة 30%، بينما حلقت طائرات”السعودية” في أجواء 4 قارات حول العالم، بمعدل 180.7 ألف ساعة طيران بزيادة 40%.

وزادت ساعات الطيران خلال النصف الأول بنسبة22%، حيث بلغت 261.6 ألف ساعة، فيما بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات 86.3%.

كما أظهر تقرير الأداء التشغيلي نقل”السعودية” 6.3 مليون ضيف على القطاعات الداخلية على متن 47.7 ألف رحلة، وبساعات طيران بلغت 80.8 ألف ساعة طيران.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، الكابتن إبراهيم سلمان الكشي، أن المعدلات المتميزة لتسيير الرحلات ومعدلات انضباطها ونقل الضيوف، واكبها تحقيق المستهدفات المتعلقة بالكفاءة والسلامة التشغيلية، والتي تضعها “السعودية” ضمن أولوياتها.

وكان النصف الأول من 2023م؛ قد شهد تدشين 3 وجهات دولية جديدة ضمن شبكة رحلات “السعودية”، هي دار السلام بتنزانيا ومطار جاتويك في لندن ونيس بفرنسا، فيما انضمت خلال ذات الفترة طائرة ايرباص A321neo وهي الأولى ضمن 20 طائرة من ذات الطراز سوف تنضم لأسطول”السعودية” حتى عام 2026م، ليبلغ بذلك إجمالي الأسطول حتى نهاية شهر يونيو الماضي 140 طائرة.