السعودية.. سر الرؤيا التي جعلت القسيس إبراهيم يعتنق الإسلام ويتبعه الآلاف (فيديو من مكة)

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وسط أجواء روحانية، وبمشاعر إيمانية فياضة، روى الحاج إبراهيم ريتشموند من جنوب إفريقيا (قسيس سابق) قصة رؤيا عجيبة في منامه جعلته يسلم ومعه الآلاف من أتباعه.

التفاصيل جاءت في فيديو نشره حساب التواصل الحكومي الرسمي السعودي على تويتر، حيث حرص الحاج إبراهيم على تقبيل الأرض فور وصوله إلى المشاعر المقدسة في مكة، ضمن حجاج هذا العام.

وقال الحاج إبراهيم: “كنت قسيساً لمدة 15 عاماً، وكنت أمير الجماعة في الكنيسة، ولديها 100 ألف تابع، حتى جاءني الحلم”.

وأضاف: “كنت نائماً في الكنيسة في غرفة صغيرة جداً، ثم سمعت هذا الصوت في المنام، يقول لي: أخبر رجالك أن يرتدوا اللباس الأبيض”.

وتابع: “قلت المسلمين، ثم قلت هذا مجرد حلم، جاءني الحلم مرة أخرى وأخرى، وفي المرة الأخيرة كان الصوت أقوى، يقول لي أخبر رجالك”.

وأردف قائلاً: “بعدها ذهبت للكنيسة وقلت سأذهب وأخبرهم، وذهبت إلى هناك وقلت لهم، وقلت في نفسي هل تعلم أن الله جعلها سهلة.. جمعيهم قبلوا، وعندما جاء الاجتماع الثاني كانوا جميعهم يرتدون اللباس الأبيض.. نعم جميعهم قبلوا الإسلام”.

وهم اللحظة التي دخل فيها الإسلام، قال الحاج إبراهيم: “قبل 3 أشهر نطقت بالشهادة في تلك الكنيسة، كانوا يدعمون ما أقول ويردِّدون ما أقول.. آلاف الأصوات كانوا يرددون الشهادة وكنا جميعاً سعداء، ولاحقاً رأيت أخاً مسلماً قادماً إلينا، قلت له لطالما انتظرتك، كان عندي حلم بأنك ستأتي هنا”.

وحول رحلته إلى المملكة ضمن الحجيج، قال: “عندما قالوا لي بأنك ذاهب إلى الحج، قلت أنا لا أستطيع الذهاب، وعندما جاء اليوم قالوا ستذهب للحج، والآن أنا هنا في الحج وأتبع خطوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. والملايين من قومي سيتبعون هذه الخطوات لرؤية النور.”