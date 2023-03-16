“السعودية للاستثمار الجريء” تطلق منتج الاستثمار في صناديق التقنية المالية

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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، تزامناً مع مؤتمر القطاع المالي 2023، عن إطلاق منتج “الاستثمار في صناديق التقنية المالية”، بالشراكة مع هيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي، مع تخصيص 300 مليون ريال للمنتج من المحفظة الاستثمارية.

ويأتي منتج “الاستثمار في صناديق التقنية المالية” الذي أطلقته SVC ضمن برنامج الشركة للاستثمار في الصناديق لغرض تحفيز تأسيس صناديق استثمار جريء في قطاع التقنية المالية وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية.

وشهد قطاع التقنية المالية نموًا مطردًا خلال الأعوام السابقة مما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في السعودية في عام 2022 من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء، حيث مثل 24% من إجمالي الاستثمار الجريء في السعودية بقيمة 896 مليون ريال، ومحققًا نموًا بنسبة 167% مقارنة بعام 2021.

ويعزى هذا النمو في قطاع التقنية المالية إلى إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة للقطاع، مثل مبادرة “فنتك السعودية” التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية. وكذلك إطلاق اســتراتيجية المملكــة للتقنيــة الماليـة كركيـزة جديـدة ضمـن برنامـج تطويـر القطـاع المالـي لرؤيـة المملكـة 2030 والتي تهدف إلى أن تكــون المملكــة موطنًا للتقنيــة الماليــة وإحــدى الـدول الرائـدة فـي قطـاع التقنيـة الماليـة.

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 1.6 مليون دولار أمريكي. وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 35 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 525 شركة من خلال 904 صفقة.