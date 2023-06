” السعودية للاستثمار الجريء SVC” تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق “بداية الثاني”

المناطق_الرياض

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 112.5 مليون ريال سعودي (30 مليون دولار) في صندوق “بداية الثاني”، والمدار من قبل شركة شروق بارتنرز، وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحل نموها المبكرة في قطاعات مختلفة.

وقّع الاتفاقية الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC، والأستاذ محمود عدي، الشريك المؤسس بشركة شروق بارتنرز، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان وسعادة الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور.

وصرح الدكتور كوشك: “إن الاستثمار في صندوق “بداية الثاني” الذي تديره شركة شروق بارتنرز يأتي ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة في كافة المراحل، وسعيا لسد الفجوات التمويلية للمراحل المبكرة. وإن توسع SVC في الاستثمار في صناديق مراحل النمو المبكرة يأتي نتيجة دعم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمثل في زيادة مخصص الاستثمار، ليصبح إجمالي حجم الاستثمار للشركة 1.6 مليار دولار (6 مليار ريال سعودي).”

وقال محمود عدي: “نفخر بدخول SVC كمستثمر استراتيجي في صندوق بداية الثاني، استمراراً لشراكتنا منذ صندوق بداية الأول. تمثل هذه الخطوة ايماناً بالثقة المتزايدة والازدهار الذي تشهده بيئة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. وبفضل تركيزنا المستمر على المملكة وموقعنا القيادي في منطقة الشرق الأوسط فإن صندوق بداية الثاني على أتم الاستعداد لدعم نمو وابتكار الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. ونتطلع الى التعاون الوثيق مع SVC والمساهمة معاً في تطوير قطاع الشركات التقنية والاستثمار الجريء في المملكة.”

وشهد توقيع الاتفاقية من SVC الرئيس التنفيذي للاستثمار الأستاذة نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للقانونية الأستاذة هيفاء بهيان، كما شهد التوقيع من شروق بارتنرز الشريك المؤسس شين شن.

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 1.6 مليون دولار أمريكي. وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 38 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 674 شركة من خلال 1257 صفقة.

الخبر بالانجليزي

SVC Invests $30 million in Bedaya Fund II

Riyadh, Saudi Arabia – 15 June 2023: Saudi Venture Capital (SVC) announced its investment of $30 million in Bedaya Fund II, which is managed by Shorooq Partners. The fund will mainly back early-stage startups with a focus on several sectors.

The subscription agreement was signed by Dr. Nabeel Koshak, CEO and Board Member at SVC, and Mr. Mahmoud Adi, Founding Partner at Shorooq Partners. The signing ceremony was attended by His Excellency Mr. Yousef Al-Benyan, the Chairman of the SME Bank and Mr. Abdulrahman Mansour, acting CEO of the SME Bank.

Dr. Koshak commented: “The investment in Bedaya Fund II by Shorooq Partners is part of SVC’s Investment in Funds Program to support the growth of the VC ecosystem in Saudi Arabia for all stages and to fill financing gaps for early stages. SVC’s expansion in investing in early-stage funds comes as a result of the recent support from the SME Bank to increase the investment capital of SVC, leading to a total investment capital of $1.6 billion.”

Mahmoud Adi added: “We are privileged to have SVC as a strategic investor to Bedaya Fund II, again after our partnership in the prior fund (Bedaya Fund I). This commitment highlights the increasing confidence in Saudi Arabia’s thriving startup ecosystem. With our persistent focus in Saudi Arabia and leadership position across the Middle East, Bedaya Fund II is well-positioned to support the growth and innovation of early-stage startups. We look forward to collaborating with SVC and contributing to the development of the tech and VC ecosystem in Saudi Arabia.”

The signing ceremony was also attended by Nora Alsarhan, Chief Investment Officer, and Haifa Bahaian, Chief Legal Officer at SVC; as well as Shane Shin, Founding Partner at Shorooq Partners.

SVC is a government investment company established in 2018 and is a subsidiary of the SME Bank, one the development banks affiliated to the National Development Fund. SVC aims to stimulate and sustain financing for startups and SMEs from pre-Seed to pre-IPO by investing $1.6 billion through investment in funds and co-investment in startups. SVC invested in 38 funds that have invested in 674 companies through 1,257 deals.