السعودية للكهرباء تشارك في مؤتمر “الطاقة العالمي” بنسخته الـ 26 بهولندا

المناطق_واس

تشارك الشركة السعودية للكهرباء ضمن وفد بقيادة وزارة الطاقة لتمثيل المملكة في مؤتمر الطاقة العالمي 2024 بنسخته الـ 26 والذي يقام في مدينة روتردام بمملكة هولندا من الفترة 22-25 أبريل.

وتسعى الشركة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي، إلى تحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة وتمكين مصادر الطاقة المتجددة في المملكة من خلال توفير أفضل الإمكانات

لنقل هذه الطاقة إلى مراكز الأحمال بموثوقية عالية، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، إضافةً إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة.

ويضم وفد السعودية للكهرباء عددًا من القادة التنفيذيين وذلك لحضور عدد من الجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية، إذ تشارك السعودية للكهرباء في جلسة حوارية بعنوان “سلاسل الإمداد وأهميتها في مرحلة تحول الطاقة للعمل مع الجميع على مستوى العالم لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وموثوقية توريد المواد، لضمان مستقبل طاقة مستدام”، كما تقدم ورقتين علمية ” احتجاز الكربون بتقنية التجميد”، لاستعراض إسهامات الشركة في دعم جهود المملكة نحو الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات وورقة “تركيز الشمس على الرمال لإنتاج الكهرباء”، لإبراز إسهامات الشركة في مجال البحث والابتكار في مجال إنتاج الكهرباء؛ إذ يعد هذا المشروع أحد المشاريع البحثية الرائدة على مستوى العالم في مجال أبراج الطاقة الشمسية المركزة.

يذكر أن السعودية للكهرباء تقوم بدورٍ حيوي من خلال إمداد المملكة بالطاقة الكهربائية وفق أعلى معايير الموثوقية والاعتمادية، حيث تعتبر الشركة المصدر الرئيسي للكهرباء في السعودية، كما تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في نقل وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.