“السعودية للكهرباء” تعزز موثوقية الشبكات بأتمتة جميع محطات التوزيع في المشاعر المقدسة

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تسعى الشركة السعودية للكهرباء إلى أن تكون الرائدة في التحول الرقمي من خلال تطوير القدرات الرقمية في منظومة الكهرباء وفقاً لمستهدفات رؤية 2030 وتماشياً مع الخطط الاستراتيجية لمنظومة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة؛ وذلك من خلال اعتمادها على الشبكات الذكية والأتمتة لمواكبة التحول التكنولوجي.

وقد أكملت “السعودية للكهرباء” أتمتة محطات التوزيع والعدادات واستبدالها بمحطات ذكية في المشاعر المقدسة، حيث تساعد المحطات الذكية على سرعة إعادة الخدمة الكهربائية، في حال حدوث انقطاع عام، وذلك من خلال مركز التحكم والمراقبة على مدار الساعة، للإسهام في جودة الخدمة الكهربائية المقدمة لضيوف الرحمن والسادة المشتركين.

وعملت على تطبيق منهجها في الاستفادة من المحتوى المحلي في هذا المشروع من خلال الالتزام باستخدام منتجات مصنعة محليًا في مكونات أتمتة الشبكة الكهربائية؛ حيث تسهم هذه التقنيات في تعزيز أمن وموثوقية الشبكات والتميز التشغيلي، وتحسين كفاءة وجودة الخدمة الكهربائية، واكتشاف الأعطال ومعالجتها بشكل أسرع، والتحكم ومراقبة الشبكة عن بعد.

وتعمل “السعودية للكهرباء” على تحقيق تقدم هائل في قطاع الكهرباء من خلال أتمتة محطات التوزيع واستبدالها بمحطات ذكية، لتعزيز الكفاءة وتحسين أداء نظام التوزيع في المملكة؛ وتعمل المحطات الذكية على توفير مزايا فريدة تسهم في تحسين عمليات التوزيع وإدارة الشبكة الكهربائية بشكل شامل، حيث تتضمن هذه المزايا القدرة على جمع وتحليل البيانات بشكل مستمر، والتحكم التلقائي في العمليات، وتوفير خدمات متقدمة للمستهلكين.

كما تستخدم الشركة تقنيات التحليل والذكاء الاصطناعي من أجل فهم حالة الشبكة والتنبؤ بالاحتياجات المطلوبة، حيث تقوم المحطات الذكية من خلال أنظمة الاستشعار والمراقبة المتطورة بجمع وتحليل مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بالكهرباء، مثل الجهد والتيار والقدرة واستهلاك الطاقة، ويقلل نظام التحكم الآلي من الأخطاء البشرية، وفي حالة حدوث طوارئ أو أعطال، يتم الكشف عنها والتعامل معها بشكل سريع وفعال، وهو ما يسهم في زيادة كفاءة وموثوقية الخدمات؛ مؤكدة أن هذه الخطوة تثبت قدرات الشركة السعودية للكهرباء على التكيف مع التطورات التقنية وتحسين خدماتها للمستهلكين، وتسهم في الاستدامة البيئية والتقدم التكنولوجي.