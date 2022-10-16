“السعودية للكهرباء” توقع مذكرة تفاهم مع “البحري” للتعاون في سلاسل الإمداد

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أبرمت الشركة السعودية للكهرباء اليوم مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد المقام في الرياض.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية في السعودية للكهرباء خالد بن سالم الغامدي أن المذكرة جاءت بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال سلاسل الإمداد، وضمان استدامة سلاسل الإمداد وتوفير الحلول اللوجستية المبتكرة وتمكين المحتوى المحلي وتعزيز القدرات الوطنية وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الخدمات والخبرات.

من جانبه أكد رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية سرور باسلوم أن المذكرة تؤكد التزام “البحري” بتقديم الدعم للشركة السعودية للكهرباء في جهودها الرامية لخدمة قاعدة عملائها المتنامية بشكل أفضل من خلال خدماتها اللوجستية الرائدة وخدمات إدارة المستودعات، مشيراً إلى تطلع البحري إلى تعزيز التعاون المستقبلي المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف الاستثمار الإستراتيجي وتطوير الأعمال.

وتأتي هذه المذكرة كجزء من الجهود الإستراتيجية المستمرة للشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري لتعزيز مستوى التعاون الحالي وتوسيعه بما يتماشى مع طموحاتهما ومصالحهما المشتركة.

كما تندرج ضمن برامجها للارتقاء بالخدمات المقدمة للسعودية للكهرباء والتوسع في الخدمات اللوجستية ومساعي “البحري” التي تتمتع بمكانة رائدة في تقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة ضمن مجموعة واسعة من المجالات، وتحرص على ضمان التدفق السلس للسلع والخدمات لعملائها.