“السعودية للكهرباء” تُسرّع الاستدامة البيئية في المملكة باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي

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وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم مع مركز تقنيات الحياد الصفري (NZTC) ، وشركة ” Accenture”، وذلك في إطار سعي الشركة نحو الاستدامة البيئية، حيث تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الحلول المساعدة على خفض انبعاث الكربون في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وستعمل الشركة السعودية للكهرباء مع شركائها في الاتفاقية، على تطوير وإطلاق مركز التميز للاستدامة، لتطوير حلول خفض انبعاثات الكربون، والإسهام في تحقيق الأهداف الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء من خلال تعزيز الابتكار الوطني، وريادة الأعمال، وتطوير الكفاءات المحلية.

وأعربت الشركة السعودية للكهرباء عن امتنانها لهذا التعاون، وذكرت في بيانٍ صحفي: ” يعتبر هذا اليوم، يوماً فارقاً في رحلتنا نحو مستقبل مستدام، حيث تتعاون الشركة السعودية للكهرباء بكل فخر مع مركز تقنيات الحياد الصفري (NZTC) و شركة Accenture ، لإنشاء مركز التميز للاستدامة، ويعد هذا التعاون دليلاً على التزامنا الدائم بتحقيق مستهدفات إزالة الكربون في جميع أنحاء الشرق الأوسط “.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس “خالد بن حمد القنون”، أن ” مركز التميز للاستدامة” سيكون منارة للابتكار والتقدم، من خلال تسخير التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول خفض انبعاثات الكربون.

وأضاف القنون “باعتبار “السعودية للكهرباء” أكبر شركة كهرباء في الشرق الأوسط فإننا ندرك دورنا في تحقيق هذا الطموح وتعزيز المنطقة كـمنطقة تعمل على إزالة الكربون”.

وتؤكد مذكرة التفاهم التزام الشركة السعودية للكهرباء بتوفير إمدادات طاقة مستدامة وموثوقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مما يعزز الدور الريادي المستقبلي للشركة في مجال الطاقة المستدامة, كما أنها تبرز رغبة الشركة في الاستفادة من حلول التقنيات الرقمية في خفض انبعاث الكربون.