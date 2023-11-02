السعودية والإمارات أبطال “الأولمبية” لفئة الـ “لقايا” في اليوم الثاني على ميدان تبوك للهجن.

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توجت المطية “صدى” لمالكها سليمان الفايدي والمطية “السايحة” لهجن زعبيل من الإمارات بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ “لقايا بكار”، وذلك في اليوم الثاني من منافسات النسخة الثالثة والمقامة حالياً على أرض ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك، وتستمر حتى الـ5 من نوفمبر الجاري والتي تقام تحت رعاية أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمشاركة 4191 مطية، يمثلون تسع دول يتنافسون في 118 شوطاً، على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2023.

وفاز المطية “سمران” لمالكه فيصل الهاجري، والمطية “متعب” لمالكه الإماراتي راشد مروشد بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ “لقايا قعدان”، حيث توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حمّاد البلوي، ملاك الهجن أبطال أشواط كأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ “لقايا “.

وظفرت المطية “السايحة” بالتوقيت الأفضل 5:51.658 دقيقة، فيما جاءت المطية “صدى” بثاني أفضل توقيت وبلغ 5:57.280 دقيقة، والمطية “متعب” بالتوقيت الأفضل الثالث في أشواط الـ “لقايا” وبلغ 5:59.493 دقيقة.

وتضمن برنامج اليوم الثاني إقامة 30 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، لفئة الـ “لقايا” (بكار ـ قعدان)، مجموع مسافاتها 120 كيلو متراً (4 كيلو مترات لكل شوط)، تتضمن 20 شوطاً عاماً، 4 أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوح.