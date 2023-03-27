السعودية والإمارات تستحوذان على النسبة العظمى من سوق التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط

ووفقًا لتقرير “Euromonitor International” المتخصص في شؤون التجارة الإلكترونية، فإن حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُتوقع أن يصل إلى 57 مليار دولار في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 11% خلال الفترة من 2022 إلى 2026.