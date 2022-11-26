السعودية وبولندا.. الأخضر يحلم بتكرار إنجاز يناهز 3 عقود

يخوض المنتخب الوطني المنتشي بفوزه التاريخي على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بكأس العالم، مواجهة صعبة ضد بولندا في الجولة الثانية.

السعودية افتتحت مفاجآت كأس العالم 2022 بقلب تأخرها أمام الأرجنتين من 1-0 إلى 2-1 لتقتنص 3 نقاط ثمينة تعزز آمال العبور إلى دور الستة عشر.

إنجاز تاريخي

منتخب السعودية يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وفي مشاركاته الخمس السابقة كان الخروج من الدور الأول هو السائد باستثناء مرة واحدة فقط.

في مونديال أميركا 1994 تأهل منتخب السعودية إلى الدور التالي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الستة عشر أمام السويد بنتيجة 3-1.

رجال المدرب الفرنسي هيرفي رينار يحلمون بتكرار إنجاز العبور إلى ثمن نهائي المونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، وللمرة الثانية في تاريخ الأخضر.

يصطدم منتخب السعودية بالفريق البولندي الذي يضم بين صفوفه روبيرت ليفاندوفيسكي نجم برشلونة الإسباني، وأحد أفضل مهاجمي العالم.

هيرفي رينار قال عن المباراة: “مواجهة بولندا أصعب من الأرجنتين لاعتبارات أسرية بالنسبة لي، فزوجتي تنتمي إلى بولندا لكنها سترتدي قميص السعودية معنا غدا”.