لاعب المنتخب السعودي مالك باسهل يحقق فضية العالم لفنون القتال المختلطة 2023

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حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة مالك باسهل، الميدالية الفضية في بطولة العالم 2023، التي تستضيفها العاصمة الألبانية تيرانا خلال الفترة من 20 حتى 25 نوفمبر الجاري.

وجاءت فضية باسهل بعد نهاية مباراته مع اللاعب الطاجيكي لويق اكراموف، بقرار الحكام في منافسات وزن أقل من 56,7 كجم.

وأبدى لاعب الأخضر سعادته بتحقيق أول ميدالية فضية في أول مشاركة دولية له مع المنتخب، مقدما شكره للاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة على دعمه المتواصل خلال فترة المعسكر والتجهيز لهذا المحفل العالمي.