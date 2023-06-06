السفارة الإيرانية بالرياض تستعد لفتح أبوابها رسميًا اليوم

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نشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو يوثق لقطات خارجية للسفارة الإيرانية في الرياض قبل افتتاحها بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من الخارج، جاهزية السفارة الإيرانية في الرياض لعودة عملها واستقبال موظفيها، وذلك بعد ترميمها.

وحسب قناة “العربية”، من المقرر أن يتم افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض، اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية.

مشاهد خارجية للسفارة الإيرانية في #الرياض قبل نحو ساعة من افتتاحها بشكل رسمي

عبر:@mhsen93 #السعودية pic.twitter.com/iIj6t9jP7K — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 6, 2023

الاتفاق السعودي الإيراني

يأتي الافتتاح بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

وكان مصدر دبلوماسي في الرياض أفاد في وقت سابق بأن إعادة “فتح السفارة الإيرانية ستجري اليوم عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بحضور السفير الإيراني المعين في السعودية علي رضا عنايتي”.

وسيُعاد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.