السفارة البريطانية بالرياض تفتح كتاب التعزية في وفاة الملكة إليزابيث

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أعلنت سفارة بريطانيا في المملكة، فتح كتاب التعزية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بمقر السفارة في الرياض والقنصلية البريطانية في جدة.

وقالت السفارة إنها ترحب بجميع الراغبين في ترك رسالة التعزية لزيارة مقرها بين الخميس 15 سبتمبر أو يوم الأحد 18 سبتمبر من الساعة الـ2 مساء حتى الساعة الـ5 مساءً، مشيرة إلى أنه يمكن ترك رسالة إلكترونية في كتاب التعزية عبر الرابط.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ونائب وزير الخارجية وليد الخريجي، قد قدما واجب العزاء والمواساة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وأيرلندا الشمالية، في سفارة المملكة المتحدة بالرياض، حيث كان في استقبالهما السفير نيل كرومبتون.