السفارة البريطانية بالرياض تُعلن عن شواغر وظيفية

أعلنت “السفارة البريطانية” في الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيــــف، عن توفّر وظائف شاغرة “للجنسين” في عدّة مجالات، للعمل بمقر السفارة في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

ويتوافر المسمى الوظيفي على النحو التالي: “نائب رئيس خدمات الشركات والعقارات والنقل HEO”، مع العديد من المؤهلات التي يتطلب توفرها في المتقدمبن، وبعد الاطلاع عليها يمكنك التقديم عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

المؤهلات والخبرات

يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 6-10 سنوات من الخبرة في الإدارة الوسطى، ويفضل أن يكون ذلك مع المشاركة المباشرة في العقارات، والخدمات اللوجستية ، والإدارة التشغيلية، وكذلك إدارة البرامج.

وما لا يقل عن 6-10 سنوات من الخبرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وما لا يقل عن 6-10 سنوات من الخبرة في إدارة الميزانية، وخبرة في إدارة الموردين والاستعانة بمصادر خارجية، و درجة البكالوريوس في التمويل أو العقارات أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

يكون متواصل واثق من نفسه يتمتع بمهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين وقدرة مثبتة على المشاركة على جميع المستويات داخليًا ومع أصحاب المصلحة الخارجيين. القدرة على التحدي والتأثير على كبار أصحاب المصلحة.

مهارات اتصال ممتازة في اللغة الإنجليزية ، شفهيًا وتحدثًا، القدرة على التعبير عن الأفكار والرسائل بوضوح ودقة، شفهياً وخطياً، ومهارات خدمة العملاء القوية لإدارة الأولويـــات المتنافسة.

و يظهر المجاملة والمراعاة في التعامل مع جميع أصحاب المصلحة، القدرة على إظهار حرية التصرف في التعامل مع أي مسائل حساسة، بثقة جميع المعنيين، ومهارات جيدة في التعامل مع الآخرين ولاعب جماعي مع استعداد للعمل عبر الحدود.

و القدرة على العمل بشكل تعاوني وفعال مع جهات الاتصال والزملاء، مهارات إدارة فريــق ممتازة، مرن ويظهر موقف “ما يمكن فعله”، مهارات قوية في حل المشكلات والتحليل وسعة الحيلة في حل المشكلات.

والقدرة على التوقع والمبادرة لتجنب المشاكل أو إصلاحها، واستخدام المعلومات والخبرة لحـــل المشكلات بشكل فعال، القدرة على العمل بشكل مستقل والتفاعل بهدوء مع المواقف التي قد تنشأ، دون إشراف مستمر.

ومهارات تنظيمية قوية والاهتمام الشديد بالتفاصيل. القدرة على العمل بفعالية في ظل مواعيد نهائية ضيقة وفي بيئة سريعة الخطى والتكيف مع الأهداف المتغيرة دون المساس بجودة العمل، ومهارات تقنية المعلومات القوية والكفاءة.

المؤهلات والمهارات المرغوبة

يكون على درجة متقدمة أو مؤهل، مؤهلات مهنية في التمويل أو العقارات أو إدارة الـــــمرافق أو إدارة المشاريع أو أي مجال ذي صلة، خبرة سابقة في الحكومة أو القطاع العام أو في منظمة دولية بنفس الصفة.

والإلمام بالتطبيقات المستندة إلى Oracle للتمويل والمشتريات، الإلمام بقوانين المملكة المتحدة والصحة والسلامة، الإلمام بـ FCDO أو عمليات وسياسات الحكومة، القطاع العام في المملكة المتحدة بشأن التمويل، المشتريات.

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