السفارة البريطانية في موسكو تنصح رعاياها بمغادرة روسيا

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نصحت السفارة البريطانية في موسكو رعاياها، يوم أمس الأربعاء، بمغادرة روسيا.

وقالت السفيرة البريطانية لدى روسيا، ديبورا برونرت، في رسالة بالفيديو نشرت على قناة البعثة الدبلوماسية على تليغرام يوم الأربعاء: “كما رأينا، فإن الوضع هنا في روسيا لا يمكن التنبؤ به”.

ونصحت ديبورا الرعايا البريطانيين بالمغادرة “إذا لم يكن البقاء في روسيا أمرا ضروريا”.

وتوترت العلاقات بين روسيا والغرب بشدة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألقت الاستخبارات الروسية القبض على مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال”، إيفان جيرشكوفيتش بتهمة التجسس. وبعد وقت قصير من اندلاع الحرب، حثت حكومة الولايات المتحدة بالفعل رعاياها على مغادرة روسيا.

ومن ناحية أخرى، نصحت الحكومة الألمانية حتى الآن بعدم السفر فقط إلى روسيا.