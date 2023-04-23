السفارة في تيرانا: هذه الدول يمكن للمواطنين دخولها دون تأشيرة

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نبهت سفارة المملكة في تيرانا بجمهورية ألبانيا المواطنين بأبرز الدول التي يسمح لهم حاليا بدخولها بدون تأشيرة وحتى نهاية العام الجاري.

وأفادت بأنه يمكن دخول ألبانيا بدون تأشيرة حتى 31 ديسمبر الحالي، كما يمكن دخول كوسوفا بدون تأشيرة طوال العام، مشيرة إلى أنه يسمح بدخول الجبل الأسود بدون تأشيرة حتى 31 أكتوبر المقبل شريطة القدوم والمغادرة ضمن مجموعة سياحية وليس كأفراد.

وأضافت أن شروط القدوم للجبل الأسود تشمل أيضا أن يكون القدوم بواسطة الطيران المباشر من المملكة فقط، مع إثبات دفع تكاليف الإقامة وتذكرة عودة للمملكة، وخطاب دعوة من مكتب سياحي في الجبل الأسود منظم للرحلة، كما يمكن دخولها بإحدى التأشيرات التالية (شنغن، أمريكية، بريطانية، أسترالية) على أن تكون متعددة الدخول وسارية المفعول وسبق استخدامها.