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السفارة في نيبال تحذر المواطنين من حيازة الأموال النقدية: 5 آلاف دولار حد أقصى

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 10 أغسطس 2023 - 8:23 مساءً

المناطق_الرياض

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة نيبال، المواطنين بأن لا يتجاوز حيازتهم للمال النقدي مبلغ ٥٠٠٠ دولار أمريكي، وذلك لتجنب العقوبة والإيقاف.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة في دولة نيبال عبر موقع «تويتر»: «تود السفارة التنويه لعموم المواطنين الكرام عند زيارتهم دولة النيبال بأن لا يتجاوز حيازتهم للمال النقدي مبلغ ٥٠٠٠ دولار أمريكي حسب أنظمة وتعليمات السلطات النيبالية».

وأضافت: «حتى لا يترتب على ذلك العقوبة بالإيقاف والغرامة المالية المضاعفة اثر المخالفة بتجاوز الحد المذكور».

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 10 أغسطس 2023 - 8:23 مساءً
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Waleed

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