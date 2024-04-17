السفارة للمواطنين في جورجيا: تجنبوا أماكن المظاهرات

المناطق_متابعات

دعت سفارة المملكة في جورجيا، المواطنين المقيمين والزائرين للبلاد، لتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات، حفاظًا على سلامتهم.

جاء ذلك ضمن تنويه أصدرته السفارة، على خلفية وجود مظاهرات في مدينة تبليسي في جورجيا.

وحثت السفارة المواطنين على الاتصال بها في حالات الطوارئ أثناء إقامتهم في جورجيا.

وتشهد العاصمة الجورجية في الوقت الحالي مظاهرات حاشدة، اعتراضًا على مشروع قانون يقيد التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، إذ تجمع الآلاف أمام مبنى البرلمان، معبرين عن رفضهم لإقرار هذا التشريع.

وتُعَدّ جورجيا أحد أبرز الوجهات السياحية الخارجية للمواطنين، خاصةً في الإجازات والمواسم والأعياد.