السفيرة الأمريكية لدى روسيا تتجه إلى موسكو خلال أيام لبدء عملها

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أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا لين تريسي ستتوجه إلى روسيا خلال الأيام المقبلة لممارسة مهام عملها.

وقال برايس، في مؤتمر صحفي، “نتوقع أن تتوجه السفيرة تريسي إلى روسيا الاتحادية خلال الأيام المقبلة، حيث ستقدم أوراق اعتمادها، ونتوقع أن تبدأ عملها في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهي تجري مشاورات حاليًا مع مسؤولين هنا في واشنطن”.

وأضاف، “ستصل السفيرة الجديدة، وعلى ما يبدو ستستمر المناقشة معها في هذا الموضوع “تطبيع العمل الدبلوماسي”، وعلاوة على ذلك، لاحظنا إشارات عامة من واشنطن، على مستوى الممثلين الرسميين، بأن إحدى مهامها ستكون تطبيع وتحسين ظروف عمل البعثات الدبلوماسية”.

وكان نائب وزير الخارجية لاروسي سيرغي ريابكوف قد أعلن، الاثنين، أن تريسي ستصل إلى موسكو خلال أيام.