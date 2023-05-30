السفير آل جابر يلتقي مساعد أمين الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بمدينة الرياض، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الدكتور عبدالله الدردري، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل وأوجه التعاون بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود والأعمال التنموية في اليمن؛ بما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للشعب اليمني ويحقق سبل العيش الكريم له ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.

واستعرض اللقاء المشاريع والمبادرات التنموية التي ينفذها البرنامج البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن البالغة 229 مشروعًا ومبادرة تنموية، في7 قطاعات، وهي: التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية في 14 محافظة يمنية، التي أسهمت في تحسين البنى التحتية في شتى القطاعات، وخلقت فرص العمل، وأسهمت في رفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة للشعب اليمني الشقيق.