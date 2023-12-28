السفير الأمريكي لدى المملكة يزور معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المناطق_واس

زار السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م.

وتجول السفير الأمريكي، في أجنحة إمارات المناطق والقطاعات الأمنية، وتعرف على جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن، وأبرز مشروعاتها التنموية، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في المحافظة على السلامة العامة، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، وتعزيز السلامة المرورية، واستعراض التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وتجربة الرماية الحية في ميدان متخصص، والاطلاع على آلية التعامل مع الأسلحة.