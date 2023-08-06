السفير البريثن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام

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رفع السفير محمد بن عبد الله البريثن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، على الثقة الملكية بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام.

وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، وتطلعاته لتنمية وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.