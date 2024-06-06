السفير الراضي يودع الفوج الأول من حجاج الجمهورية القرغيزية

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ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، في مطار مناس الدولي بالعاصمة بشكيك، اليوم، الفوج الأول من حجاج الجمهورية القرغيزية المتجهين إلى المملكة لأداء مناسك الحج، بحضور معالي رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأديان تويغونباي عبد قاروف، ومفتي عام مسلمي قرغيزستان الشيخ/ عبدالعزيز ذاكروف، وعدد من المسؤولين القرغيز.

وأبرز السفير الراضي الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

من جهتهم ثمن المسؤولون والحجاج القرغيز الجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، معربين عن الشكر والتقدير للمملكة وقيادتها، سائلين الله تعالى أن يديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.