السفير الرويلي يقيم حفل استقبال بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان واليوم العالمي للأخوة الإنسانية

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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، حفل استقبال بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، واليوم العالمي للأخوّة الإنسانية.

وأشار السفير الرويلي في كلمة له خلال الحفل إلى أهمية المناسبتين اللتين تأتيان ضمن أيام الأمم المتحدة الرسمية ويُحتفل بها سنوياً، وكذلك أهمية تعزيز قيم الأخوّة والسلم والحوار الودي ودوره في مواجهة التحديات المشتركة للإنسانية.

كما أشار إلى ما تبذله المملكة من جهود خيّرة لنشر مبادئ الوئام بين الأديان، والتعريف بقيم العقيدة الإسلامية السمحة الداعية للاعتدال والإخاء والتعاون بين الشعوب.

حضر الحفل، عدد من القيادات الدينية الفرنسية، ورؤساء المنظمات الأهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية، وعدد من المسؤولين الفرنسيين، والسفراء المعتمدون لدى فرنسا.