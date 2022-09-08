السفير الصيني: السعودية بقيادة ولي العهد تتغير بسرعة ولن ننسى مساعداتها لنا

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أكد السفير الصيني في المملكة لي تشنغ ون، أن السعودية تتغير بسرعة غير مسبوقة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مصبحة أكثر حيوية وانفتاح وشمولية، مبديا إعجابه واندهاشه بحماس وحيوية الشباب السعودي في كل مجالات المجتمع واسهاماتهم الهامة في الرحلة نحو تحقيق رؤية 2030.

وأعرب السفير الصيني خلال برنامج “الدبلوماسي” على قناة السعودية عن شكره وامتنانه لكافة المبادرات الطبية التي قدمتها المملكة العربية السعودية مع الصين في فترة انتشار وباء كوفيد-19 مستشهدًا بذلك المساعدات الطبية التي ساهمت بها السعودية عام 2008 بعد زلزال “وينشوان” قائلا: “سوف نتذكر دئمًا المساعدات القيمة من أصدقائنا السعوديين وذلك خلال أوقاتنا الصعبة”.

وأشاد السفير الصيني بالسحر الثقافي للسعودية كونها ليست صحراء