السفير القثامي: تدشين مبادرة “طريق مكة” في كوت ديفوار يهدف إلى تيسير إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن

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أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي, أن تدشين مبادرة “طريق مكة” في كوت ديفوار يهدف إلى تيسير إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن من كوت ديفوار إلى المملكة العربية السعودية قبل مغادرتهم بلدهم.

جاء ذلك خلال تدشين المبادرة اليوم في مطار أبيدجان الدولي بجمهورية كوت ديفوار، بحضور معالي رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة “طريق مكة” المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، ومعالي وزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، ومعالي وزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار الجنرال فاغوندو جوماندي، ومعالي مستشار فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار للشؤون الاجتماعية والشعائر الدينية إدريسا كوني وأعضاء اللجنة الإشرافية للمبادرة.

وأكد السفير القثامي أن المملكة العربية السعودية دأبت على تسخير جميع إمكانياتها المالية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مشيراً إلى أن مبادرة “طريق مكة” تأتي استمراراً لجهود المملكة لخدمة حجاج بيت الله في العديد من الدول، وتم إدراج كوت ديفوار ضمن قائمة المبادرة هذا العام ولأول مرة منذ انطلاق المبادرة في عام 2017.

وأشاد بجميع الكوادر الوطنية التي تعمل على تنفيذ أعمال مبادرة “طريق مكة”، باحترافية في جميع المستويات، منوهًا بالتعاون بين البلدين في تقديم تسهيلات تخدم مبادرة “طريق مكة”. يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 للعام الخامس في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.