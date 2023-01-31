السفير الياباني لدى المملكة يزور مهرجان تمور الأحساء

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زار السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة “ويا التمر أحلى 2023″، الذي تنظمه أمانة محافظة الأحساء، وذلك بقلعة الأمانة التراثية بالهفوف.

وأعرب السفير الياباني، عن سعادته بما شاهده من فعاليات وبرامج في المهرجان، مشيرًا إلى زيارته لعددٍ من مهرجانات التمور في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يُدلل على أهمية التمور ومنتوجاتها التحويلية في المملكة؛ وأيضًا في العالم.

يشار إلى أن المهرجان الذي يستمر إلى 18 فبراير للعام الجاري، يشهد حزمة فعاليات وأنشطة متنوعة، إضافة إلى مشاركة 40 حرفة يدوية اشتهرت بها الأحساء.