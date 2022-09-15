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السفير بخاري يشارك اللبنانيين فرحتهم بـ«ميّاس»

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 2:33 مساءً

المناطق_متابعات

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت وليد بخاري اللبنانيين فرحتهم بفوز فرقة ميّاس في نهائيات برنامج أمريكا غوت تالنت؛ فكتب معلقاً في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «فرقة ميّاس التي أبهرت العالم قد منحتنا صورة لبنان الذي نُحبّ. لبنان العملة النادرة والتي ستبقى جوهرة العرب».

تغريدة بخاري كانت بالنسبة للبنانيين والمتابعين لفتة كريمة من سفير السعودية، معتبرين أن هذا الموقف يعكس نبله وثقافته وانفتاحه وإستراتيجية المملكة من خلال «رؤية ٢٠٣٠» الراعية للفنون والثقافة.

 

وكانت فرقة ميّاس اللبنانية فازت في الحلقة النهائية من برنامج America’s Got Talent الأمريكي اليوم (الخميس)، وذلك في حلقة إعلان النتائج النهائية عبر شاشة إن بي سي، بعدما تنافست مع الأسترالية كريستي سيلرز.

وحصلت ميّاس على النسبة الأكبر من التصويت لتتوج بلقب الموسم ١٧ من برنامج المواهب الأشهر في العالم.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 2:33 مساءً
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