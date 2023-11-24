السفير طوله يسلّم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لرئيس جمهورية النمسا الاتحادية

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قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طوله، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين، لفخامة السيد ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الاتحادية الصديقة.

وخلال اللقاء نقل السفير، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته وتمنياتهم له بدوام الصحة والهناء، ولجمهورية النمسا وشعبها المزيد من التقدم والرخاء.

فيما حمله فخامته، نقل تحياته وتمنياته بوافر الصحة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ

كما جرى تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.

وأبدى فخامة رئيس جمهورية النمسا الاتحادية، إعجابه برؤية المملكة 2030، وتطرق لجهودها الواضحة في مواجهة التحديات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي.