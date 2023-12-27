السفير نقلي يستقبل وفداً من الطلاب الدارسين بمصر

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مقر السفارة، اليوم، وفداً من الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين بمصر، بحضور القائم بأعمال الملحق الثقافي بالقاهرة، الدكتور منصور بن زيد الخثلان، وعدد من أعضاء السفارة.

واطمأن السفير نقلي خلال اللقاء، على سير الدراسة للطلبة، واستمع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم، والتحديات التي يواجهونها لتقديم المزيد من الدعم والخدمات لهم في مسيرتهم التعليمية في مصر.

كما قدَّم النصائح والتوجيهات لأبنائه وبناته الدارسين، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، داعياً إياهم إلى الجد والمثابرة، وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم خلال فترة دراستهم.