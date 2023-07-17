السقوط داخل “النوم”.. تفسير يكشف السبب

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يعاني البعض من تكرار الشعور بالسقوط من مكان مرتفع أثناء النوم دون وضوح الأسباب التي تُظهر هذا الأمر، إلا أن مختصون يرون أن هذا الشعور له دوافع واقعية.

وأوضح خبراء وعلماء النفس وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، أن الشعور بالسقوط أثناء النوم هو بمثابة عرض شائع ويرتبط بصورة أكبر بمشاعر القلق الزائد والإحساس بفقدان السيطرة على بعض جوانب الحياة المهنية أو الشخصية أو المالية.

وأشارت الطبيبة النفسية نيريدا غونزاليس بيريوس، إلى إن الشعور بالسقوط أثناء النوم يشير إلى الخوف والرعب والقلق الناجم عن فقدان السيطرة على أشياء مهمة، أو شعور بالتوتر تجاه شيء ما كطموح بعيد المنال أو شخص ما.

فيما يوجد أنواع عدة لطبيعة السقوط أثناء النوم منها التعثر مثل الشعور بالتأخر عن العمل، وكذلك السقوط من السماء حيث يشير ذلك إلى الشعور بخروج الأمور عن السيطرة، بالإضافة إلى السقوط في المصعد والذي يُعد الأكثر إثارة للقلق تجاه الحالة النفسية لصاحب الحلم.