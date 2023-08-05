السكر المضاف يسبب 45 مشكلة صحية

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حذّر خبراء تغذية إكلينيكية أمريكيون من الإفراط في تناول السكر المضاف في الأطعمة والمشروبات؛ حيث يسبب تناول أكثر من 6 ملاعق صغيرة من السكر يومياً 45 مشكلة صحية تتعلق بأمراض القلب والشرايين وبعض الأمراض النفسية والسمنة.

وأوصى الخبراء بقراءة ملصق المنتج الغذائي قبل تناوله، والتأكد من انخفاض كمية السكر المضاف به؛ فهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من السكر كالصلصات والمخبوزات وحبوب الإفطار المحلاة وغيرها.

ولفتوا إلى أن هناك بعض الأغذية التي يختبئ بها السكر المضاف، مثل: شراب الشعير، وشراب الذرة، ومركز عصير الفاكهة، وعصير القصب، والعنب، وشراب الأرز، والعسل، إلى جانب المواد الغذائية التي يدخل في تصنيعها الدكسترين والمالتوديكسترين والغلوكوز.