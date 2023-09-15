“السلامة في المدارس” لقاء بتعليم نجران

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نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً بإدارة الأمن والسلامة اليوم، لقاءً بعنوان “السلامة في المدارس”، وذلك بمقر الإدارة.

وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على دور منسقة الأمن والسلامة في المدارس وآليات العمل من أجل تحقيق بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.

وتناول اللقاء شرحاً عن أهمية الأمن والسلامة، وأهدافها في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والحرص على التصدي لأي مخاطر قد تواجه المجتمع المدرسي، وكذلك توضيح مهام منسقة الأمن والسلامة، والوقوف على برامج الخطة الفصلية للمنسقة وآلية تنفيذها واستعراض ملف الأمن والسلامة.

كما تطرق إلى دور منسوبات المدرسة في تحقيق الأمن والسلامة، وشرح كيفية التعامل مع وسائل وتجهيزات السلامة بالمدارس، والأنظمة الإلكترونية، وأهمية تفعيل تطبيق نظام خدمات مرافق، والاستفادة من التقنية الحديثة في الإبلاغ عن المخاطر والصيانة والحالات الطارئة التي تقع، وكيفية مواجهتها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجتها، وكذلك طريقة تقييم حراس الأمن بالمدارس عن طريق نظام ساعات العمل الإلكتروني، والتأكيد على تنفيذ خطط الإخلاء، وأهمية رفعها على موقع إدارة الأمن والسلامة.