نصائح للتخلص من المشاعر السلبية واليأس.. تعرف عليها

قال الدكتور محمد اليوسف، استشاري الطب النفسي ،إن الصورة الذاتية التي تتكون في مرحلة النشئ تكون راسخة في الأذهان في فترات الحياة المختلفة بعد مرحلة الطفولة.

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وأضاف محمد اليوسف، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية”، أن الصورة الذاتية التي يكتسبها الأشخاص حول نفسهم دائمًا ما تعطي انطباع حول حياته الاجتماعية، فالصورة الذاتية السلبية تنشئ شخص انطوائي، الصورة الذاتية الإيجابية تنشئ شخص اجتماعي.

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تابع: أن هناك العديد من الأشخاص يجلسون دون عمل أو جهد سيحصلون على ما يتمنون، مؤكدًا أن الأهداف الحياة بدون سعي لن يصل الإنسان إلى مبتغاه.

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